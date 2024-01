De keuze van Liberty Media om vanaf 2026 het stratencircuit van Madrid aan te doen in plaats van Circuit de Catalunya in Barcelona zorgt binnen de Formule 1-wereld voor de nodige gefronste wenkbrauwer. Weer een stratencircuit erbij, weer een traditioneel circuit eraf. Oud-wereldkampioen Damon Hill denkt dat de Formule 1 met deze tendens de kant opgaat van de Formule E, de raceklasse voor elektrische auto’s.

Komend seizoen worden al acht van de 24 races op stratencircuits verreden. Vanaf 2026 staat dus ook Madrid op de kalender. “De tendens naar meer smalle en bochtige circuits zorgt ervoor dat het steeds meer de richting van de Formule E opgaat. Ze hebben er daar voor gekozen om in stadscentra te racen op, laten we eerlijk zijn, zeer beperkte circuits”, zegt Hill in de podcast van Sky Sports F1 over de vergelijking met de Formule E.

De Brit verwacht dat de keuze voor meer en meer stratencircuits op de kalender ook invloed gaat hebben op de ontwikkeling van de Formule 1-auto’s. Op de stratencircuits is het immers niet altijd mogelijk om het maximale uit de auto’s te halen.

Hill: “Ik hoop niet dat de auto’s minder performance moeten gaan krijgen in vergelijking met nu. We hadden tijdens het raceweekend in Las Vegas al een zeer chagrijnige Max Verstappen die wees naar de circuits waar hij het liefst racet. Het is een feit dat de Formule 1 zich moet aanpassen aan de nieuwe eisen die worden gesteld, ook op het gebied van milieu. Maar ik hoop vooral dat Madrid een spannend circuit wordt voor de Formule 1. Het belangrijkste is dat het racen spannend blijft, dat er echt geracet kan worden.”