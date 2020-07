Kubica komt tweede vrijdag op rij in actie voor Alfa Romeo

Robert Kubica mag een week na de GP van Steiermark opnieuw meters maken in de Alfa Romeo C39. Net als vorige week op de Red Bull Ring neemt de Pool de eerste trainingssessie voor zijn rekening voor Alfa Romeo.

Robert Kubica had vorig jaar een volwaardig zitje bij Williams, dit jaar is de Pool actief als reserve- en simulatorcoureur bij Alfa Romeo. Na de wintertests in Barcelona en VT1 van de Grote Prijs van Steiermark mag Kubica nu ook de eerste trainingssessie op de Hungaroring voor zijn rekening nemen. Kimi Räikkönen moet zijn auto afstaan.

Teambaas Frédéric Vasseur legt uit waarom Kubica voor de twee week op rij mag instappen in de C39. “Het snel en effectief doorontwikkelen van de C39 is een van de belangrijkste aspecten van het gevecht in het middenveld”, vertelt Vasseur aan Motorsport.com. “Robert is bij die ontwikkeling een van onze belangrijkste middelen.”

De kennis en ervaring van de Pool zijn daarbij erg belangrijk voor de Italiaans-Zwitserse renstal. “De data die hij levert blijken van onschatbare waarde voor het team, maar er moet nog een hoop gedaan worden. Met drie fantastische coureurs die ons van informatie voorzien hebben we een enorm voordeel.”

