Oude bekende Kubica komt vrijdag in VT1 in actie voor Alfa Romeo

Alfa Romeo’s test- en reserverijder Robert Kubica maakt aanstaande vrijdag voor de eerste keer dit jaar zijn opwachting in een vrije training. Hij doet dat in de eerste oefensessie voor de Grand Prix van Stiermarken.

Kubica (35) is natuurlijk een oude en goede bekende. De Pool is goed voor 97 Grands Prix en één overwinning (in 2008 met BMW) en reed afgelopen seizoen bij Williams.

De coureur uit Krakau maakte bij dat team na een onderbreking van acht seizoenen – vanwege hevig letsel na een rallycrash – zijn comeback als Formule 1-coureur. Kubica scoorde Williams’ enige punt van 2019, maar werd overklast door teamgenoot George Russell. Met sponsor Orlen streek hij zo als test- en reservecoureur neer bij Alfa Romeo. Kubica reed ook al twee dagen tijdens de wintertests.

Aanstaande vrijdagochtend neemt Kubica de auto over van Alfa Romeo’s vaste kracht Antonio Giovinazzi. “Ik verheug me erop weer te rijden, zeker na de lange pauze die we hebben gehad”, zegt Kubica. “Mijn doel is als altijd om de engineers zo goed mogelijk te helpen en vanuit de cockpit feedback te geven.”

De data die Kubica verzamelt kan mooi naast die van afgelopen weekend worden gelegd. Toen werkte de Formule 1 immers ook al een Grand Prix af op de Red Bull Ring. Dat het nu de week erop weer op hetzelfde circuit rijdt, is voor het eerst in de Formule 1-historie. “In die zin wordt het een nieuwe ervaring”, weet Kubica. “Het zal er dus om gaan die data te verfijnen en aanpassingen te proberen.”

Behalve Kubica komt er nog een andere testrijder in actie in VT1, bij Williams stapt Jack Aitken voor de ochtendsessie in de auto van George Russell.

