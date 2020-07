Williams-reserve Jack Aitken stapt vrijdag in tijdens VT1

Jack Aitken, reservecoureur bij Williams, zal vrijdag de eerste vrije training van de Grote Prijs van Steiermark afwerken voor het team uit Grove. Na eerdere testdagen voor Renault wordt het Aitkens eerste ervaring met een Williams-bolide. George Russell moet zijn auto afstaan aan de F2-coureur.



Geen in-season testen meer dit jaar en dus zijn de mogelijkheden om jonge coureurs een kans te geven nog wat schaarser geworden. Williams kiest er daarom voor haar reservecoureur Jack Aitken op de vrijdagochtend van het tweede GP-weekend in de auto te laten plaatsnemen.

Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, legt uit wat het team plant te doen vrijdag. “Als het weer het toelaat, is dit een unieke kans om een ​​aantal alternatieve strategieën over een volledige raceafstand te testen”, doelt Robson op het tweede opeenvolgende weekend op hetzelfde circuit. “Op vrijdag geven we Jack Aitken zijn eerste ervaring met de FW43. Hij zal tijdens VT1 met George Russells auto rijden”, vertelt Robson aan Motorsport.com.

“Jack heeft de afgelopen tijd hard gewerkt met de ingenieurs in Grove en we kijken ernaar uit om met hem samen te werken op het circuit terwijl we onze testprogramma’s afwerken.” Aitken maakte eerder meters in een Formule 1-auto voor Renault. Hij deed dat in 2018 en 2019.



