Robert Kubica had het niet gemakkelijk op de zaterdag, waar hij plots in moest vallen voor Kimi Räikkönen. De 36-jarige Pool merkte met name dat hij een stuk minder vertrouwen had in de auto van dit seizoen dan die van afgelopen seizoen: “Met die auto had ik ook beter kunnen presteren.”

Kubica kreeg zaterdagochtend plots te horen dat hij in de Formule 1-auto moest stappen voor de rest van het weekend nadat Kimi Räikkönen positief getest was op het coronavirus. De reservecoureur was aanwezig en wist dat hij klaar moest staan, maar had natuurlijk niet verwacht om vanaf VT3 de rest van het weekend te rijden. De Pool kwam in de kwalificatie uiteindelijk niet verder dan de achttiende tijd, al was dat na zo weinig voorbereidingstijd geen slechte prestatie.

“Nou ja, een geweldige prestatie was het niet per se”, oordeelt Kubica na de kwalificatie. “Het was best een shock om erachter te komen dat Kimi positief getest was. Hopelijk voelt hij zich goed. Deze ochtend ging alles heel snel. Je loopt hoe dan ook achter op schema en elke ronde is anders, er is zoveel grip. Je moet het circuit leren, en het is een circuit dat veel vergt. Alles bij elkaar genomen was het niet makkelijk, maar ik was in staat om de ronden die ik vandaag had te maximaliseren.”

“In de kwalificatie viel er nog wel veel te winnen en met name mijn laatste run werd wat beïnvloed door het verkeer in de outlap”, vervolgt Kubica. “Ik kon de banden niet op temperatuur krijgen. Ik voelde me niet zeker. Het gaat een lange race worden. Ik ben blij om weer hier te zijn.”

Foto: BSR Agency

Van LMP2 naar Formule 1 voor Kubica

Vorige maand kwam Kubica nog in actie bij de 24 uur van Le Mans. In de WRT LMP2-auto leek hij af te koersen op de zege in dat klassement, maar – en veel dramatischer kon het niet – in de laatste ronde van die race viel de auto plots stil vanaf de leidende positie. Uiteindelijk zou de andere LMP2 van WRT, met onder andere Robin Frijns achter het stuur, er met de zege vandoor gaan. Het was in ieder geval wel weer even een gevalletje aanpassen aan de Formule 1 voor Kubica.

“Alles gaat veel sneller hier”, grapt de Pool. “Zelfs als je voelt dat de grip er is, dan is de limiet een stuk anders. Het is niet makkelijk en dit jaar worstel ik nogal met het vertrouwen om zomaar in de auto te springen. Ik heb al tegen de jongens gezegd dat ik veel meer vertrouwen had in de auto van vorig jaar. Met die auto had ik ook beter kunnen presteren. Het was zoals gezegd geen makkelijke dag, maar ik ben blij”, besluit Kubica. De Grand Prix van Nederland wordt de eerste Formule 1-race voor de ervaren Kubica sinds Abu Dhabi 2019.