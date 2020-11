Kubica stapt weer in bij Alfa Romeo voor eerste vrije training

Robert Kubica zal in Bahrein opnieuw achter het stuur van de Alfa Romeo kruipen. De Poolse testcoureur zal de eerste vrije training op zich nemen terwijl Kimi Räikkönen vanaf de pitmuur zal toekijken.

Kubica debuteerde dit jaar met BMW in de DTM, maar mocht dit seizoen ook al drie keer een vrije training rijden in de Formule 1 met Alfa Romeo. De 35-jarige Pool kroop achter het stuur tijdens het tweede raceweekend in Oostenrijk, waarna hij in Hongarije en Groot-Brittannië nog eens de kans kreeg. Dit weekend zal hij dus voor de vierde keer een vrije training rijden, dit keer zal Kimi Räikkönen zijn Alfa Romeo moeten afstaan.

“Ik ben erg blij om voor het eerst sinds augustus weer achter het stuur te kruipen”, zegt Kubica. “Het klinkt misschien als een lange tijd, maar mijn seizoen was erg druk met mijn simulatorwerk in de fabriek en mijn DTM-programma, dus het voelde echt alsof het vrij snel ging. Nu het DTM-seizoen voorbij is wil ik me graag weer volledig richten op mijn Alfa Romeo-rol. Er is nog veel om voor te vechten en ik ben ervan overtuigd dat mijn werk een positieve bijdrage zal leveren aan de inspanningen van het team”, aldus de testcoureur van het team.

Teambaas Frédéric Vasseur is ervan overtuigd dat de ervaring van Kubica goed van pas komt voor dit weekend. “We zijn allemaal blij dat Robert weer in de auto stapt voor de eerste vrije training”, zegt Vasseur. “Zijn bijdrage aan het team is dit seizoen tot dusver belangrijk geweest en om hier in Bahrein het meeste uit zijn ervaring en vaardigheden te kunnen halen zal het team helpen om de huidige progressie van het team voort te zetten. Hij kent het circuit heel goed en dat zal ons dit weekend helpen”, aldus de Fransman.

Kubica kende, ondanks een podiumplaats op het Belgische circuit Zolder, een lastig debuutseizoen in de Duitse toerwagenklasse. Hij werd slechts vijftiende van de zeventien met twintig punten.