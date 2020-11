Nissany komt weer in actie: Vervangt Russell tijdens de eerste vrije training in Bahrein

Formule 2-coureur Roy Nissany gaat aankomende vrijdag weer in actie komen in een Formule 1-auto. De Israëliër vervangt George Russell, zo laat Williams weten.

Het is niet de eerste vrijdagtraining voor de 25-jarige Israëliër: In Barcelona en in Monza kwam hij ook al in actie en dat deed hij niet onverdienstelijk, zo zegt Dave Robson van Williams.

“Hij heeft het fantastisch gedaan in Barcelona en in Italië. We willen graag zijn feedback hebben aangezien de auto iets veranderd is sinds begin september. Hij helpt ons met het vrijdagprogramma en het is ook goed voor hemzelf. Over een paar weken komt hij in actie in Abu Dhabi tijdens de young driver test”, vertelt Robson.

Nissany is blij dat hij weer achter het stuur van een Formule 1-auto mag kruipen. “Het doet me veel dat ik weer in een Formule 1-auto ga rijden en dan ook nog op dit speciale circuit”, aldus Nissany.

