Kubica werkt op Silverstone derde keer dit seizoen training af voor Alfa Romeo

Alfa Romeo-reservecoureur Robert Kubica komt aanstaande vrijdag voor de derde keer dit seizoen in actie tijdens een vrije training. Antonio Giovinazzi staat zijn auto af aan de Pool. “Het rijden in een F1-wagen is altijd speciaal, maar zeker op Silverstone”, aldus Kubica.

Robert Kubica kwam dit jaar al twee keer in actie tijdens de vrijdagtrainingen. Zowel tijdens de GP van Steiermark als de Hongaarse GP werkte de Pool VT1 af voor Alfa Romeo. Tijdens het tweede weekend op Silverstone neemt Kubica het stuur over van Antonio Giovinazzi.

“Ik ben blij dat ik in dit drukke deel van het seizoen nogmaals achter het stuur mag kruipen”, vertelt Kubica. “Rijden in een F1-bolide is altijd speciaal, maar zeker op Silverstone. Het circuit heeft zoveel historie en het is een echte test voor mens en machine. Het is een geweldig circuit en dat geeft zeker voldoening. Het is zaak om het team vooruit te helpen met de ontwikkeling van de wagen.”

Robert Kubica verliet eind 2019 het team van Williams en is sinds dit jaar aan de slag als reserve- en simulatorcoureur bij Alfa Romeo. Afgelopen weekend maakte de Pool DTM-debuut op Spa-Francorchamps. Op het Ardennencircuit finishte hij in beide races als veertiende.

