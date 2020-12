Kvyat: ‘Door timing van de safetycar misten we de kans op een beter resultaat’

Daniil Kvyat denkt dat Alpha Tauri in de Grand Prix van Sakhir een kans op een beter resultaat is misgelopen door de timing van de safetycar. “Gelukkig hebben we toch nog goede punten gepakt.”

Kvyat finishte namelijk als zevende en neemt zo zes punten mee uit Bahrein. Teamgenoot Pierre Gasly eindigde als elfde net buiten de punten, maar had zonder interventie van de safetycar ook wel eens kunnen scoren. Beide Alpha Tauri-rijders hadden namelijk net voor de safetycar de baan op kwam pitstops gemaakt, terwijl hun rivalen onder de neutralisatie met minder tijdverlies konden stoppen.

“Dat was slechte timing voor ons dus, maar daar doe je als team niets aan”, verhaalt Kvyat in de F1 Live-show op YouTube. “Gelukkig hebben we toch nog goede punten gepakt, maar we hebben helaas dus wel wat kansen gemist die anderen wel hebben kunnen pakken.”

Volgens de Rus was het ook gewoon een goede race voor Alpha Tauri, al was het ook wel een aparte wedstrijd op Bahreins ‘buitenbaan’. “We reden immers veel in een treintje, vooral in de laatste ronden na de safetycar.”

Met Kvyats zes punten erbij, komt Alpha Tauri nu op een totaal van 103. Het staat daarmee zevende en dat is realistischerwijs ook de kampioenschapsklassering waarop het team het jaar afsluit. Toch is Kvyat onder de indruk van de groei van de formatie uit Faenza. “Het team doet geweldig werk qua engineering en pitstops. Als ik 2020 vergelijk met 2014 (zijn debuutjaar, red.) is dit echt een enorm sterk team geworden. Ik ben trots op dit team, en trots dat ik er deel van heb uitgemaakt”, spreekt Kvyat wellicht onbewust al in de verleden tijd, met Yuki Tsunoda die zijn zitje zo goed als zeker overneemt in 2021.

