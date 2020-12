Kvyat met ‘beste kwalificatierondje van het jaar’ naar P6

Het zal zijn zitje bij Alpha Tauri niet redden, maar Daniil Kvyats voorlaatste kwalificatie van 2020 was volgens de Rus zijn beste van het jaar. Kvyat pakte P6 op de korte ‘buitenbaan’ van Bahrein.

Niet verkeerd dus, zo erkent hijzelf ook in gesprek met Ziggo Sport: “Vorige week ging het ook al lekker”, doelt hij op zijn tiende plek in de kwalificatie van toen, maar die van dit weekend was dus nog wat beter. “Dit was mijn beste rondje van het jaar”, stelt hij zelfs.

Volgens Kvyat was het desondanks een ‘tricky‘ sessie. Vooral in Q1 maakte hij zich redelijk zorgen. “Want er was toen zoveel verkeer op de baan, dan weet je nooit of het lukt om erdoor te komen of niet. In Q2 vond ik daarna echter een goed ritme, en in Q3 reed ik dus een goed, clean rondje.”

Kvyat was uiteindelijk een kwart seconde sneller dan teamgenoot Pierre Gasly. De Fransman rijdt volgend jaar echter weer bij Alpha Tauri, maar Kvyat zo goed als zeker niet. Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid vervangen door de Japanner Yuki Tsunoda.

