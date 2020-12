Kvyat stelt voor om ‘in groepen’ te rijden in kwalificatie: ‘Baan is te krap’

Daniil Kvyat verwacht net als meerdere coureurs dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Sakhir een chaos gaat worden en dus stelt de Rus voor om de kwalificatie op te delen ‘in groepen’. Hij vindt het verkorte circuit in Bahrein ‘te krap en smal’ voor de Formule 1 en verwacht dat de kwalificatie een ‘loterij’ zal worden vanwege het verkeer.

Het was op de vrijdag al goed te zien dat het een interessante kwalificatie zal worden, aangezien er weinig ruimte is om aan de kant te gaan, met name in de tweede sector. Met rondetijden ruim onder de minuut lijkt het erop dat met name Q1 een drukte van jewelste zal worden. Kvyat verwacht dat het een loterij zal worden en stelt voor om de coureurs in aparte groepjes in te delen.

Lees ook: Vettel rekent op een chaotische kwalificatie: ‘Ik hoop dat het goed gaat’

“Het zal een loterij worden met het verkeer”, voorspelt Kvyat. “We moeten dus als coureurs met elkaar overleggen wat we precies gaan doen omdat het een beetje apart zal worden. Misschien dat we het in groepen kunnen opsplitsen,” stelt de Rus voor, “maar we zien wel. Het is te krap en smal voor ons.”

Lees ook: Verstappen en Red Bull nog zoekende op ‘niet heel spannende baan’ Bahrein

Ook Sebastian Vettel heeft zijn zorgen geuit over de kwalificatie en hoopt dat alles goed zal gaan. “Het is een kort circuit en aan het einde van Q1 rijden er twintig auto’s op de baan. Het gaat druk worden en ik reken op een puinhoop. Hopelijk is het een normale sessie zonder gedoe, maar ik vrees ervoor”, aldus de Duitse Ferrari-coureur.