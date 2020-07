Kvyat: ‘Red Bull Ring lijkt op een parkeerplaats door alle uitloopstroken’

Daniil Kvyat is geen fan van de vele uitloopstroken op de Red Bull Ring. De Rus vindt dat het circuit op een parkeerplaats lijkt en hoopt juist dat er meer gras en grindbakken zullen komen, omdat dit een betere limiet stelt voor de coureurs. Daarnaast geeft Kvyat aan waarom hij niet knielde voorafgaand aan de eerste race in Oostenrijk: “Ik vond de shirtjes al een sterk signaal.”

In aanloop naar de eerste race van het seizoen besloot de wedstrijdleiding om de gele kerbs in de laatste twee bohcten te verwijderen, om zo de kosten voor de teams te verlagen. De coureurs reden de afgelopen jaren regelmatig onderdelen kapot op deze kerbstones.

Kvyat vindt het jammer dat deze zijn verwijderd. Op de vraag of de kerbstones in Oostenrijk te extreem zijn, antwoordt hij: “Misschien zijn ze dat wel. Toen ik hier voor het eerst kwam in 2014 vond ik het wel goed, ze waren prima en oldskool. Het circuit lijkt nu meer op een parkeerplaats door alle uitloopstroken. Gras en grindbakken geven de baanlimieten veel beter aan”, aldus Kvyat.

Tijdens de persconferentie krijgt Kvyat ook nog een vraag over afgelopen race, waar hij, als één van de zes coureurs, besloot om niet te knielen. “Het is een gevoelig onderwerp. We hebben een duidelijk signaal afgegeven, we droegen allemaal shirtjes met de tekst ‘End racism’. Dat vond ik al een sterk signaal. Sommigen vonden dat het niet genoeg was, dus sommigen knielden alsnog. Daarnaast mag ik van mijn land niet zomaar knielen”, verklaart Kvyat.

