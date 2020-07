‘Mugello en Portimão op vernieuwde kalender, GP van Rusland gaat door zoals gepland’

Mugello heeft een plaats gekregen op de vernieuwde Formule 1-kalender, meldt Motorsport. Het is de eerste race die officieel toegevoegd zal worden aan de kalender, die voorlopig uit acht races bestaat. De verwachting is dat ook Portimão toegevoegd zal worden. Tevens zal de Grand Prix van Rusland naar alle waarschijnlijkheid doorgaan zoals gepland.

De race op het Italiaanse Mugello zal op 13 september verreden worden, de week na de race op Monza. Aangezien de Formule 1 de week vóór de GP in Monza in Spa-Francorchamps rijdt, zal dit de derde Europese tripleheader worden op de kalender. Net als de Grand Prix van Steiermark, de tweede race op het Oostenrijkse Red Bull Ring, zal de race in Mugello een naam dragen die de steun van de regio Toscane zal benadrukken.

Naast Mugello zal naar alle waarschijnlijkheid bevestigd worden dat de Grand Prix van Rusland, zoals gepland, plaats zal vinden op 27 september. De organisator heeft de ticketverkoop weer hervat nadat deze tijdelijk stopgezet werd vanwege de coronacrisis. Het feit dat er tickets verkocht worden hint naar de mogelijkheid dat dit één van de eerste races met publiek wordt.

Nieuwkomer Portimão

Volgens Motorsport is de hoop voor de Grand Prix van Canada direct na de Grand Prix van Rusland vervaagd. Begin oktober zou vanwege het klimaat aldaar nog de enige mogelijkheid zijn, maar die plek op de kalender lijkt naar het Portugese Portimão te gaan, wat in 2009 gastheer was voor de Formule 1-tests maar nog nooit een Formule 1-race heeft georganiseerd.

China en Vietnam zullen naar alle waarschijnlijkheid ook nog een plek krijgen op de vernieuwde kalender. Deze races zullen dan eind oktober verreden worden. Hiermee zou de kalender voorlopig van acht races naar dertien gaan. De kalender wordt mogelijk nog aangevuld, aangezien november voorlopig nog leeg is. De verwachting is dat dit seizoen afgesloten zal worden in Bahrein en Abu Dhabi. Hockenheim en Imola blijven voorlopig op de reservelijst staan.