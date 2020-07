Kvyat worstelt met Alpha Tauri AT01: ‘Spreken een andere taal’

Alpha Tauri verlaat de Hungaroring op zaterdagavond met gemengde gevoelens. Pierre Gasly bereikte Q3, maar kon in het laatste deel van de kwalificatie na motorproblemen geen tijd neerzetten, Daniil Kvyat worstelt al het hele weekend met de AT01. “In de race heb ik vertrouwen, maar voor de kwalificaties moeten we een oplossing vinden.”

Pierre Gasly bereikte voor de tweede week op rij Q3, maar in tegenstelling tot vorige week kon de Fransman zich niet tonen in het laatste deel van de kwalificatie. “We hadden een probleem met de motor. Het probleem was er al in Q1, in Q2 kon ik daardoor mijn tweede run niet afmaken en dan is het uiteindelijk jammer dat ik in Q3 geen poging kan doen.”

Ondanks de motorproblemen is Gasly opgetogen met zijn prestatie tijdens de kwalificatie. “Ik ben heel blij met mijn prestatie, zeker omdat ik tijdens VT1 niet kon rijden. In het begin van de kwalificatie kwam alles samen.”

Een ander geluid aan de andere kant van de Alpha Tauri-garage. Daniil Kvyat worstelt al het hele weekend met de auto. “Het is moeilijk weekend tot nu toe. De kwalificatie was een moeilijke sessie door onze set-up. We hebben veel werk voor de boeg om ervoor te zorgen dat de auto beter bij me past.”

Kvyat zegt dat hij en de auto elkaar momenteel “niet goed begrijpen”. “Momenteel spreken de auto en ik verschillende talen. In de race heb ik vertrouwen, maar voor de kwalificaties moeten we een oplossing vinden”, besluit de Rus.

