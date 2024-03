Max Verstappen maakte zich na de drie trainingssessies niet al te druk over het feit dat de Ferrari’s de tijdenlijsten aanvoerden. Bij de kwalificatie voor de Australische GP blijkt andermaal waarom. Als het erop aankomt geeft de wereldkampioen altijd thuis. Carlos Sainz en Sergio Pérez completeren de top-3.

Het zou, zo werd er op basis van de minieme onderlinge verschillen in de slottraining eerder op de dag geconcludeerd, een kwalificatie worden om van te smullen. Eentje met slechts negentien auto’s (Logan Sargeant heeft zijn Williams FW46 moeten afstaan aan collega Alex Albon), de Ferrari’s als favoriet, maar Red Bull, Mercedes, Aston Martin en ook McLaren wel binnen schootsafstand. Niet eerder dit seizoen waren de onderlinge marges van de vijf topteams over één kwalificatieronde in de aanloop ernaartoe zo flinterdun.

Dat blijkt ook in de eerste kwalificatiesessie, waarin Carlos Sainz de snelste is voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Het verschil tussen de drie is nog geen tiende van een seconde. Voor Daniel Ricciardo loopt Q1 uit op een klein drama. De Australiër raakt zijn snelste tijd, ruim voldoende voor doorgang naar Q2, in de slotminuut kwijt door het overschrijden van track limits. Het is de eerste keer in zijn lange loopbaan dat Ricciardo bij zijn thuisrace in de eerste kwalificatieschifting strandt.

Sainz daarentegen, fit verklaard nadat twee weken geleden in Jeddah zijn blindedarm er door een spoedoperatie is uitgehaald, heeft de smaak ook in de volgende sessie te pakken. De Spanjaard noteert opnieuw de snelste tijd, ditmaal met iets meer marge ten opzichte van zijn naaste belagers Charles Leclerc en Verstappen. Lewis Hamilton overleeft Q2 niet. De Brit die al acht keer pole position veroverde in Melbourne, eindigt op P11. Yuki Tsunoda plaatst zich met een knappe ronde wel voor de laatste shoot-out.

In de slotsessie, wanneer de poet echt wordt verdeeld, komt de krijger in Verstappen bovendrijven. Hij slaagt er (met een verse motor) als een van de weinigen in zijn tijd in de laatste run te verbeteren. Sainz heeft geen pasklaar antwoord, Pérez evenmin. Leclerc breekt zijn laatste ronde af. Verstappen voltooit zo de eerste trilogie van 2024: net als in Bahrein en Saoedi-Arabië verovert hij pole. En hij is de eerste coureur ooit die dat in Melbourne op Albert Park doet met een rondje waarbij de gemiddelde snelheid boven de 250 km/uur ligt.

