Red Bull-adviseur Helmut Marko laat zich niet gek maken door de woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Tegen ServusTV stelt Marko dat ze Mercedes momenteel niet serieus nemen. Tenminste, niet zolang het team het zelf zo slecht doet.

Nadat Max Verstappen op Monza een nieuw record vestigde voor meeste overwinningen op rij, reageerde Toto Wolff nogal denigrerend op de prestatie. Een felicitatie kon er maar moeilijk af bij de Mercedes-teambaas. Over het record zelf zei Wolff: “Het zou voor mij niet belangrijk zijn, zulke statistieken. Zoiets is meer voor Wikipedia, en dat leest toch niemand.”

Volgens Helmut Marko is dat niet alleen het teken van een slechte verliezer, maar illustreert dat ook meteen het verschil tussen de beide teams. “Dat is het grote verschil tussen Red Bull en Mercedes. Wij houden het gewoon bij onszelf als we proberen het beste uit de auto te halen. Wij blijven gewoon druk bezig en hoeven niet dit soort rare verhalen te bedenken, zoals zij wel doen bijvoorbeeld. Maar op dit moment houden we ons niet zo bezig met wat Mercedes allemaal zegt. Laat ze eerst maar weer eens een serieuze rivaal worden, dan zien we wel weer.”

Verstappen viert zijn tiende overwinning op rij (Getty Images)

Met zijn tiende overwinning op rij breekt Verstappen een record dat een decennium eerder gezet was door Sebastian Vettel. Zelf beweerde Verstappen altijd dat hij niet zo met records bezig was, maar de beelden liegen er niet om. Zodra hij uit de auto stapte, gingen er tien vingers omhoog om het record te vieren.

“Met elk record dat hij wint, komt meer motivatie”, vertelt Marko. “Daar wordt hij alleen maar beter van. Dus het is niet irrelevant. We zijn ontzettend blij dat we dit soort records in handen hebben.” Over de Wikipedia-opmerking van Wolff grapt Marko: “Wikipedia is een van de meest gelezen media ter wereld. Misschien moet iemand dat Toto even vertellen.”

Petje af voor Red Bull

Ook voormalig Mercedes-coureur en wereldkampioen Nico Rosberg vindt dat Wolff zich onfatsoenlijk gedroeg. “We geven allemaal om records”, stelt Rosberg bij Sky Sports. “Zelfs Max, die altijd doet alsof dit soort dingen hem niet interesseren. Ik denk dat Toto erg teleurgesteld was vanwege de prestaties van zijn eigen team. Daardoor was hij in een wat negatievere stemming en werd zijn antwoord ook wat vervelender en niet zo netjes. Niet zo netjes als hij normaal zou zijn tenminste. Naar mijn idee zou het juiste antwoord zijn: petje af voor Red Bull, gefeliciteerd met deze prestatie.”

