Na afloop van de GP van Italië werd ook Toto Wolff gevraagd wat hij vindt van de tien overwinningen op rij van Max Verstappen. De teambaas van Mercedes kon het niet laten om een sneertje uit te delen.

“Onze situatie was anders omdat we twee coureurs hadden die tegen elkaar vochten binnen het team”, begon Wolff zijn reactie tegenover Sky Sports. “Ik weet niet of Max wel geeft om dit record. Het zou voor mij niet belangrijk zijn, zulke statistieken. Zoiets is meer voor Wikipedia, en dat leest toch niemand.”

Eerder waren er ook al wat plaagstootjes vanuit het Duitse team richting Red Bull en Verstappen. Wolff begreep niet waarom het gat tussen Pérez en de leider in het kampioenschap zo groot is en Lewis Hamilton suggereerde dat zijn teamgenoten destijds veel sterker waren in de kampioensjaren van Mercedes.

Het speciale Dutch GP bewaarnummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel en kan ook online besteld worden, met gratis bezorging in heel Nederland! Geniet nog even na van de spectaculaire Dutch GP in Zandvoort, in woord en beeld. Zo geven experts uit de paddock hun visie op het extreem hoge prestatieniveau van Max Verstappen. In dit nummer verder onder andere:

Verstappens koninklijke show in Zandvoort: ‘Max nader de perfectie’

Reportage: Zijn de dagen van Sergio Pérez bij Red Bull geteld?

André Rieu ontroert 100.000 fans met Wilhelmus: ‘Dit is echt een hoogtepunt’

Kruisbestuiving Red Bull & Alinghi: Formule 1 te water

Fotoreportage Andreas Terlaak: Over meeuwen, een stilleven en veegwagen

Columns Rob Kamphues & Nelson Valkenburg

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de spectaculaire Dutch GP