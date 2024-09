Lando Norris was lange tijd een van de underdogs in de Formule 1, maar tegenwoordig strijdt hij mee voor een wereldtitel. De goedlachse Brit is een volwassen coureur geworden met ruim vijf jaar ervaring in de koningsklasse. Volgend jaar krijgt hij concurrentie van een nieuwe generatie rookies, onder wie de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli. Volgens Norris zal de piepjonge Italiaan te maken krijgen met ‘een steile leercurve’.

Het spectaculaire debuut van Andrea Kimi Antonelli tijdens de eerste vrije training in Monza eindigde in mineur; de Italiaan parkeerde de W15 van George Russell in de muur. Desondanks werd hij één dag later gepresenteerd als de vervanger van Lewis Hamilton. Volgens Norris staat de jonge Formule 2-coureur de komende jaren voor een zware taak.

Steile leercurve

“Antonelli heeft zichzelf al bewezen in de juniorcategorieën,” erkent Norris in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan. “Desondanks is de overstap van Formule 4 naar Formule 2 al een grote stap. Dat moet niet makkelijk voor hem zijn geweest. Straks krijgt hij te maken met een steile leercurve – waarschijnlijk wordt het voor hem zwaarder dan het voor velen van ons ooit is geweest. Dat brengt uiteraard veel druk met zich mee.”

Toch heeft Norris vertrouwen in Antonelli’s kwaliteiten. De jonge Italiaan is niet voor niets versneld doorgestroomd naar de Formule 1. “Zolang hij goed met die druk kan omgaan, weet ik zeker dat hij binnen de kortste keren op snelheid zit,” vervolgde de McLaren-coureur. “Bovendien kan hij veel leren van zijn teamgenoot, die zonder twijfel een van de beste coureurs is die hier rondloopt,” aldus Norris, doelend op George Russell.

