Lando Norris roept McLaren en teamgenoot Oscar Piastri in aanloop naar de GP van São Paulo op om beter te presteren. De afgelopen weken heeft het team terrein verloren in het constructeurskampioenschap. Waar McLaren lange tijd de favoriet was voor de titel, stevent Ferrari nu af op een coup. De Italianen waren de tot nu toe oppermachtig in de Amerikaanse triple header.

“Ferrari is al negen of tien races onze grootste concurrent,” vertelde Norris donderdag aan de pers in Brazilië. “We hadden al verwacht dat we aan het eind van het jaar tegen hen zouden vechten, niet tegen Red Bull.” De Scuderia staat inmiddels op de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Na twee dubbele podiumplaatsen in Austin en Mexico-Stad heeft het rode team concurrent Red Bull ingehaald. Het verschil met kampioenschapsleider McLaren bedraagt nog maar negenentwintig punten.

“Ik denk dat we een paar ongelukkige weekenden hebben gehad,” verklaarde de Brit. “Dat geldt voor mij, maar ook voor Oscar (Piastri, red.),” voegde een strenge Norris eraan toe. “We moeten echt beter gaan presteren – in deze laatste vier Grands Prix moeten we elk weekend twee auto’s vooraan hebben als we Ferrari willen tegenhouden.” Terwijl Norris tijdens de laatste GP in Mexico-Stad nog op het podium stond, eindigde Piastri als achtste.

Zodoende heeft McLaren sinds Norris’ dominante overwinning tijdens het raceweekend in Singapore vijftig punten verzameld. Dit staat in schril contrast met Ferrari, dat in de eerste twee races van de Amerikaanse triple header maar liefst zesennegentig punten mocht bijschrijven. Piastri, die in deze laatste twee weken slechts veertien punten behaalde, beseft dat hij in São Paulo iets moet goedmaken. “Ik kan beter,” reageerde hij.

