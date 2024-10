Ferrari heeft een glansrijk weekend beleefd tijdens de Grand Prix van Mexico. Carlos Sainz wist in Mexico-stad te schitteren met een overtuigende overwinning, terwijl teamgenoot Charles Leclerc de derde plaats veiligstelde. Ferrari staat hierdoor boven Red Bull in het constructeurskampioenschap, maar teambaas Frédéric Vasseur blijft nuchter over de kansen om het kampioenschap binnen te slepen.

Sainz domineert van begin tot eind

Sainz is het hele weekend snel geweest, van de vrije trainingen tot een indrukwekkende tijd in de kwalificatie waarmee hij pole position veroverde. Zijn eerste ronde in Q3 was al goed genoeg voor pole, maar in zijn tweede ronde legde hij de lat nog hoger met een marge van twee tienden voorsprong op de rest van het veld.

Tijdens de race heeft de Spanjaard zich niet van de wijs laten brengen toen hij bij de start de leiding aan Max Verstappen moest afstaan. Sainz heeft geduldig zijn kans afgewacht en pakte zijn positie terug door laat te remmen na de situatie met de Safety Car. Vasseur heeft na afloop de prestatie van Sainz geprezen. “Carlos had een perfect weekend. Van de eerste vrije training tot en met de race was hij continu snel. Hij wist de pole te pakken met beide rondes en reed een slimme race. Hij gaf de positie op in bocht 1 omdat het wat krap werd, maar hij wist dat hij de snelheid had om het goed te maken. Echt een geweldige prestatie.”

Leclerc opgehouden door achterblijvers

Leclerc heeft een solide race gereden en heeft zich strategisch voorbij Lando Norris en Max Verstappen weten te manoeuvreren om uiteindelijk achter Sainz op P2 te komen. Echter, door verkeer op de baan en een aantal trage coureurs die de blauwe vlaggen hebben genegeerd, heeft Leclerc de tweede positie aan zich voorbij moeten laten gaan.

Vasseur heeft zijn frustraties geuit over deze situatie: “Leclerc verloor drie tot vier seconden door verkeer en coureurs die de blauwe vlag gewoon genegeerd hebben. Het is belachelijk dat de FIA deze coureurs niet heeft bestraft.” Ondanks deze ergernis heeft Ferrari een podiumplaats binnengesleept en hun positie in het constructeurskampioenschap verstevigt.

Vasseur blijft nuchter over de strijd om de constructeurstitel

Ferrari staat nu 29 punten achter McLaren in de strijd om het constructeurskampioenschap, maar Vasseur kiest ervoor om de focus te leggen op de prestaties van het team in plaats van het kampioenschap. Hij is trots op de vooruitgang die het team boekt op het gebied van snelheid, strategie en pitstops, maar benadrukt de onvoorspelbaarheid van de resterende races. “De strijd tussen de topteams is zo dicht bij elkaar dat één upgrade van een tiende of twee tienden het hele klassement kan opschudden. Dit kampioenschap is goed voor de sport omdat iedereen kans maakt. Volgend weekend in São Paulo begint het weer helemaal opnieuw, en ik verwacht dat de top acht allemaal kan strijden voor pole,” aldus Vasseur.

