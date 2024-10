Lando Norris zag rivaal Max Verstappen in Austin voor het eerst in lange tijd weer uitlopen in het kampioenschap. De titelhouder heeft in aanloop naar de GP van Mexico een voorsprong van zevenenvijftig punten opgebouwd. Met nog vijf races op de kalender wordt het voor Norris steeds moeilijker om zich tot kampioen te kronen. De Engelsman gaf donderdag al toe dat hij zich nog niet met Verstappen kan meten.

Dankzij een overwinning in de sprintrace en een derde plek tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, liep Max Verstappen vorige week eindelijk weer uit in het wereldkampioenschap. Lando Norris deed in de slotfase van de race een vergeefse poging om vóór zijn Nederlandse concurrent te finishen, maar moest dat met een tijdstraf bekopen. Feitelijk maakt de McLaren-coureur nog steeds kans op de titel, al moet hij toegeven dat Verstappen vaak nog ‘op een ander niveau’ racet.

“Max (Verstappen, red.) is de beste ter wereld als het aankomt op verdedigen en aanvallen,” zei Norris donderdag tegen de media in Mexico-Stad. “Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik hem de baas kan, maar helaas zit hij vaak nog op een ander niveau. Het doet pijn om dat toe te geven, maar het is waarschijnlijk wel de waarheid. Aan de andere kant is dat ook weer een ervaring voor mij – ik kan ervan leren en beter worden.”

‘Penalty heeft alles veranderd’

In Austin had Norris zijn rivaal bijna verslagen, ware het niet dat hij een tijdstraf kreeg voor het inhalen buiten de baan. Verstappen verzekerde zichzelf van een podiumplek en liep zo verder uit in het kampioenschap. McLaren is inmiddels in beroep gegaan tegen deze straf. Norris blijft ervan overtuigd dat hij onterecht is benadeeld. “Natuurlijk wil ik als winnaar uit de bus komen,” legde hij uit. “Ik denk dat ik gewoon gelijk had moeten krijgen in Austin – die penalty heeft alles veranderd.”

Tegelijkertijd beseft Norris dat hij niet de ervaring heeft van een drievoudig wereldkampioen als Max Verstappen. “Ik probeer hem wel te verslaan, maar hij heeft natuurlijk al meerdere keren tegen Lewis (Hamilton, red.) geracet voor kampioenschappen. Hij weet hoe je in dit soort situaties de druk opvoert. Ik probeer gewoon mijn best te doen en te winnen. Ik wil succesvol zijn en hem verslaan; dan pas ben ik echt gelukkig.”

