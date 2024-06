Lando Norris roept Formule 1-fans op om George Russell iets meer waardering te geven. Russell kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen – op sociale media werd hij ervan beschuldigd dat hij wordt voorgetrokken door Mercedes. Norris denkt dat zijn 26-jarige concurrent niet de credits krijgt die hij verdiend.

Mercedes kreeg zelfs een dreigende e-mail waarin wordt beweerd dat Russells teamgenoot, Lewis Hamilton, moedwillig wordt gesaboteerd. Teambaas Toto Wolff zou de zevenvoudig wereldkampioen schuwen omdat hij in 2025 naar Ferrari vertrekt. De Duitse renstal is inmiddels naar de politie gestapt om te achterhalen wie het bericht heeft verstuurd.

‘Onzin’

Lando Norris denkt dat het ‘onzin’ is dat Hamilton zou worden gesaboteerd – de McLaren-coureur vindt het jammer dat Russell niet de waardering krijgt die hij verdiend. “Waarom zou Mercedes punten van hun eigen coureur willen stelen?”, zei hij tegen de pers in Barcelona. “Natuurlijk kunnen ze Hamilton niet alles vertellen omdat hij straks naar Ferrari gaat, maar dat is normaal een zo’n situatie.”

“Russell doet het fantastisch en mensen moet hem echt meer waardering gaan geven”, vervolgde Norris. “Dit is zijn zesde seizoen in de Formule 1 – hij rijdt hier omdat hij goed genoeg is. Hij is hartstikke snel. Lewis (Hamilton, red.) is net zo goed, maar maakte de afgelopen tijd gewoon meer fouten.” Norris vindt het maar raar dat Russell ergens de schuld van krijgt. “Het is onzin, de mensen die dat zeggen hebben maar weinig verstand van racen”, lachte hij. “Ik vind het alleen maar grappig, maar je moet George (Russell, red.) wel blijven respecteren.

