Lando Norris was ’tevreden’ met zijn tweede plaats in de GP van Mexico – de Engelsman moest oud-teamgenoot Carlos Sainz voor zich dulden, maar verkleinde wel de achterstand op titelrivaal Max Verstappen, die als zesde finishte. Na een aantal ‘oneerlijke’ duels in de openingsfase van de race hoopt Norris dat hij en Verstappen in de toekomst wat mooiere gevechten kunnen laten zien.

“Ik ben heel, heel erg tevreden,” zei een opgeluchte Lando Norris tijdens een persconferentie. “Ik ben echt blij met P2. Normaal zou ik dat misschien niet zijn, maar met hoe de eerste fase van de race verliep, mag ik van geluk spreken dat de auto heel is gebleven.” Norris trof het in de eerste ronden zwaar met Verstappen, die de tweede positie met hand en tand verdedigde. De agressieve rijstijl van de Nederlander leverde hem uiteindelijk twee tijdstraffen van tien seconden op.

Norris vindt het vooral jammer dat deze nieuwe krachtmeting met Verstappen zoveel tijd kostte. “Daar heb ik veel tijd verloren,” verzuchtte de McLaren-coureur. “Desondanks was het wel een goede race. Vooral de tweede stint gaf me veel hoop; ik kon me goed meten met de Ferrari’s. Ik had graag bovenaan het podium gestaan, maar al met al ben ik tevreden.”

Norris: ‘Verstappen ging veel te ver’

Uiteraard werd Norris gevraagd naar het gevecht met Verstappen. Na het veelbesproken incident tijdens de GP in Austin is de rijstijl van de Red Bull-coureur, vooral zijn manier van verdedigen, een belangrijk discussiepunt geworden. “Ik denk dat het duidelijk is wat er gebeurde,” legde Norris uit. “Ik heb me keurig aan de regels gehouden. Met Verstappen verwacht ik altijd een zwaar gevecht, zeker nu hij alleen maar gefocust is op mij verslaan,” voegde hij eraan toe. “Hij is duidelijk bereid om ook zijn eigen race op te offeren. Daarom racete hij vandaag niet eerlijk en heeft hij die tijdstraffen terecht gekregen. Ik moest botsingen gewoon voorkomen! Hij heeft natuurlijk een flinke voorsprong in het kampioenschap en heeft in principe dus niets te verliezen.”

Na de GP van Mexico is Norris zijn Nederlandse concurrent tot zevenenveertig punten genaderd. Met nog vier Grands Prix op de kalender maakt de Engelsman nog kans op de titel, al heeft Verstappen nog steeds de beste papieren om voor de vierde keer kampioen te worden. Alleen als de Red Bull-coureur in een van de komende races uitvalt of op andere wijze geen punten scoort, dreigt het echt spannend te worden.

