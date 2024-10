Max Verstappen kan het huidige seizoen maar moeilijk vergelijken met de totale dominantie van 2023. De Nederlander heeft vooralsnog de beste papieren om zich ook dit jaar tot kampioen te kronen, maar hij is beduidend minder trots op de prestaties van het huidige seizoen. Voor de buitenwereld is een spannende titelstrijd misschien boeiender, maar Verstappen verlangt stiekem terug naar het ‘leukere’ 2023.

Na de kwalificatie voor de GP in Mexico stond Max Verstappen de Nederlandse pers te woord. Met nog vijf raceweekenden op de kalender is het kampioenschap nog lang niet beslist. De fans kregen dit jaar een zinderende titelstrijd voorgeschoteld, al had Verstappen het leuker gevonden als hij opnieuw had kunnen domineren. In 2023 had hij zijn derde titel met nog zes races te gaan al op zak en won hij uiteindelijk negentien van de tweeëntwintig Grands Prix.

LEES OOK: Kampioen in Vegas? ‘Doe het zelf dan maar even’, zegt Verstappen

“Ik snap heel goed dat een titelstrijd leuker is voor de fans,” gaf Verstappen toe. “Vorig jaar waren we ook gewoon heel dominant. Maar dat neemt niet weg dat we veel dingen ook gewoon heel goed deden, ook als de marges soms klein waren. Natuurlijk kunnen alleen het team en ik dat beoordelen, maar daarom vond ik het vorig jaar heel knap dat we zoveel wedstrijden gewonnen hebben.”

‘Trots op wat we toen bereikt hebben’

Als Verstappen het huidige seizoen vergelijkt met vorig jaar, is hij wel degelijk minder trots op wat Red Bull heeft bereikt. “De auto doet natuurlijk niet altijd wat we willen,” gaf hij eerlijk toe. “Daardoor was het rijden vorig jaar ook veel leuker. Vanaf de buitenkant zag 2023 er misschien minder leuk uit, maar ik ben juist heel trots op wat we allemaal bereikt hebben. Ik wens de rest dan ook veel succes om nog eens negentien races te winnen,” grapte hij.

LEES OOK: Verstappen wil nieuwe discussies over tijdstraf voorkomen: ‘Had een grindbak neergelegd

De kans is groot dat Verstappen zich ook dit jaar weer tot kampioen kroont. Het feit dat hij sinds de GP in Spanje geen race meer heeft gewonnen, neemt niet weg dat hij de afgelopen maanden consistent punten scoorde. Bovendien liep hij tijdens het raceweekend in Austin weer uit op zijn naaste rivaal, Lando Norris. Het verschil tussen beide coureurs bedraagt in aanloop naar de GP van Mexico zevenenvijftig punten.

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!