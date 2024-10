Lando Norris baalt van de manier waarop Max Verstappen de onderlinge duels tijdens de Grand Prix van Mexico aanpakte. Hij noemde het ‘not clean driving’, of vrij vertaald: geen nette manier van rijden door Verstappen. “Maar ik had het al verwacht”, aldus Norris in een eerste reactie na de race.

De Brit zag hoe Verstappen fors verdedigde toen het duo aan het strijden was om de tweede plaats achter de latere winnaar Carlos Sainz. Tot tweemaal toe in één ronde hadden beide kemphanen het met elkaar aan de stok. Eerst was er een confrontatie in bocht 4, even later in bocht 8. Al snel bleek dat Verstappen voor beide incidenten werd onderzocht. De stewards besloten vervolgens de Nederlander twee keer tien seconden straf te geven, dus twintig in totaal.

Norris baalt naar eigen zeggen van de manier waarop Verstappen de hevige gevechten voert: “Ik respecteer Max als coureur, maar ik had het zien aankomen. Gelukkig heb ik een en ander (incidenten, red.) kunnen vermijden.”

Dat hij tien punten afgesnoept heeft van Verstappens voorsprong in het WK doet Norris deugd. Toch wil de coureur van McLaren het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. “Ik moet mijn hoofd erbij houden, mijn best doen. Net als het team. We focussen op onszelf en meer kunnen we niet doen. Vandaag reed Carlos Sainz erg sterk, Ferrari was snel.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!