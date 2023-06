Terwijl de gevestigde orde zoals Sergio Pérez, George Russell en Charles Leclerc buiten de top 10 vielen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje, blonk Lando Norris juist uit. De McLaren-coureur start de race zondag vanaf de tweede startrij op P3.

“Ik ben verrast hier te staan. We hebben het geweldig gedaan en hadden zelfs bijna P2 in handen. Maar het is de thuisrace van Carlos [Sainz], dus ik gaf hem een paar tienden cadeau,” grapte Norris na afloop van de kwalificatie. “Maar ik ben heel blij met de derde plek. Het is mooi en de hele kwalificatie waren we al snel.”

Hoewel de verwachte regen uitbleef, bleken een aantal druppels op het circuit toch voor de nodige problemen te zorgen. Nyck de Vries draaide om zijn as en ook Sergio Pérez had grote moeite zijn bolide op de baan te houden. “Het was een lastige kwalificatie, vooral onder deze condities, maar op de een of andere manier presteren we dan altijd juist goed,” besloot Norris.

Lees ook: Kwalificatie GP Spanje | Verstappen op eenzame hoogte; Pérez, Russell en Leclerc falen hopeloos