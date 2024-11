Lando Norris neemt Sergio Pérez op de korrel! De McLaren-coureur verloor het wereldkampioenschap tijdens de GP van Las Vegas aan rivaal Max Verstappen. De Brit geeft zich gewillig gewonnen, maar wil wel benoemen dat Pérez dit jaar weinig indrukwekkend was. Waar Norris regelmatig in de clinch lag met teamgenoot Oscar Piastri, zou Verstappen altijd het voordeel hebben gehad van een rol als eerste rijder.

“Er zijn heus vlakken waarop Max (Verstappen, red.) echt fenomenaal is,” zei Lando Norris in aanloop naar de GP van Qatar tegen de aanwezige media. “Dat gezegd hebbende, heeft hij natuurlijk geen teamgenoot gehad die hem op wat voor manier dan ook heeft kunnen uitdagen. Dat maakt zijn leven natuurlijk wel een stuk makkelijker.” Met 403 punten is Verstappen de onbetwiste kampioen. Bij teamgenoot Sergio Pérez, die het afgelopen jaar over dezelfde RB20 beschikte, staat de teller op 152 punten. Daarmee blijft hij voorlopig op de achtste plaats hangen.

“Verstappen ervaart daardoor geen druk,” aldus Norris. “Hij hoeft zich niet bezig te houden met een strijd binnen zijn eigen team, hij hoeft niemand te verslaan. Dat zorgt natuurlijk wel voor enig comfort. Natuurlijk zitten er voor- en nadelen aan beide situaties, en hij (Verstappen, red.) heeft het wel gewoon klaargespeeld. Want tegelijkertijd miste hij wel iemand die hem kon pushen en iemand die andere dingen kon proberen met de auto.”

Constructeurskampioenschap

“Ik weet zeker dat Verstappen zal zeggen dat het hem niet uitmaakt wie zijn teamgenoot is,” vervolgde Norris. “Zoals ik al zei, er zitten voor- en nadelen aan beide situaties. Toch hoop ik voor hem dat er op een gegeven moment wel een teamgenoot komt die hem wat meer kan uitdagen. Daarbij had Red Bull waarschijnlijk het constructeurskampioenschap gewonnen als ze twee coureurs hadden die zo goed waren als Max,” voegde Norris er met een knipoog aan toe.

Red Bull is de afgelopen maanden teruggezakt naar de derde plaats in het kampioenschap. In aanloop naar de laatste twee races maken de Oostenrijkers nog kans op de titel, al lijkt het aannemelijker dat Ferrari of McLaren straks in de prijzen valt. Ondertussen is de toekomst van Pérez onzeker. Zelf is hij ervan overtuigd dat hij zijn contract bij Red Bull mag uitdienen, maar er gaan ook geruchten dat hij vervangen wordt door een van de Visa RB-talenten, te weten Liam Lawson of Yuki Tsunoda.

