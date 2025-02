Lando Norris heeft zich van zijn beste kant laten zien. In een videoboodschap bedankte de McLaren-coureur de leerlingen en het personeel van zijn oude basisschool, die hem na zijn eerste Formule 1-overwinning in de Grand Prix van Miami brieven stuurden om hem te feliciteren.

Lando Norris is inmiddels 25 jaar, maar ook hij zat ooit op een basisschool. Op de Chew Stoke Church School in het Engelse Bristol moest hij zich ‘gewoon’ toeleggen op rekensommetjes en de Engelse taal, naast het karten, waarbij hij zijn grote doel probeerde te bereiken: in de Formule 1 rijden. Nu heeft hij een videoboodschap gestuurd naar de leerlingen en het personeel van de school waar hij als klein jochie veelvuldig te vinden was. “Dit seizoen was ongelooflijk, veel hiervan is aan jou te danken. Bedankt dat je me elk weekend aanmoedigt,” is te horen.

Eerste overwinning

De aanleiding voor de videoboodschap was zijn eerste F1-overwinning tijdens de Grand Prix van Miami in 2024. Huidige leerlingen van de school hadden hem brieven gestuurd om hem te feliciteren met dit heuglijke moment. De 10-jarige Louise vond de boodschap geweldig en kreeg er zelfs vleugels van. Tegenover de BBC zegt ze: “Hij zat op het tapijt waar we zaten. Ik heb het gevoel dat ik nu alles kan, zijn wat ik wil.” Norris liet hen niet met lege handen achter. Hij stuurde een gesigneerde afdruk, een replica van een helm en individuele cadeaus voor alle kinderen die hem hadden geschreven.

Schoolbezoek

Ook liet de Brit doorschemeren dat hij van plan is de school te bezoeken. Dat terwijl Sue Lewis, onderwijsassistent, niet had verwacht dat Norris überhaupt de tijd zou hebben om hen te kunnen antwoorden. “Dus toen hij dat deed, was het zo opwindend, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor het personeel.” Toen Norris op de school zat, was Lewis er al werkzaam. Ze herinnert zich de exacte plek waar hij zo’n 20 jaar geleden in kleermakerszit op het tapijt in haar klaslokaal zat. “Terugkijkend denk ik dat er een motiverende vonk was die ervoor zorgde dat hij goed wilde zijn in wat hij deed. Het is geweldig om hem te zien bloeien zoals hij heeft gedaan.”

Rolmodel

Er raasde een ‘vlaag van opwinding’ door de schoolgangen toen Norris de hoogste trede van het podium innam, zo beweert hoofdonderwijzer Ben Hewett. “Maar het kwam nauwelijks als een verrassing. Lando is gewoon een geweldig persoon die ons heeft laten zien dat hard werken en doorzettingsvermogen echt loont in het leven. Stel grote doelen voor jezelf en je kunt ze echt bereiken. Het is echt inspirerend voor ons geweest, hij is een geweldig rolmodel voor onze kinderen om naar op te kijken,” sluit hij af.

