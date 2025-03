Het raceweekend in China verloopt voor Lando Norris minder soepel dan in Australië. De McLaren-coureur voelt zich naar eigen zeggen minder comfortabel in de MCL39 en zoekt ook na de kwalificatie nog naar de juiste manier om een foutloze ronde neer te zetten op het Shanghai International Circuit.

Lando Norris kwalificeerde zich als zesde voor de sprintrace, maar liet in de kwalificatie voor de hoofdrace een sterkere prestatie zien door als derde te eindigen. De Brit steekt de hand in eigen boezem en kan maar één conclusie trekken over dat verschil. “Ik kwalificeerde niet goed. Ik ging rechtuit, dus ik deed het slecht”, aldus Norris tijdens de persconferentie.

“Het was een betere prestatie dan gisteren. Maar ik maakte nog steeds te veel fouten. Ik voel me niet zo comfortabel als in Australië”, doet hij uit de doeken.

MCL39 lastig te besturen

Daar heeft hij wel een verklaring voor. “De lay-out verschilt van die in Australië. In China zijn er meer middel- en hogesnelheidsbochten, waardoor de auto lastig te besturen is”, legt hij uit.

“We kunnen makkelijk goede sectoren rijden, maar een complete ronde foutloos neerzetten is een ander verhaal. Het is lastig te doorgronden hoe je dat perfect doet, maar als het lukt, is de auto razendsnel. Het draait om het juiste ritme en de juiste aanpak. Vraag je te veel van de banden, dan betaal je daar meteen de prijs voor. Oscar deed het perfect, terwijl ik de gevolgen ondervond”, concludeert Norris.

