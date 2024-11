De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas bereidt zich alvast voor op een feestje. De kans is namelijk groot dat Max Verstappen in de gokstad zijn vierde wereldtitel pakt, en de Amerikaanse organisatie is daarom alvast bezig met de voorbereidingen. De enige die nog roet in het eten kan gooien, is Lando Norris. De GP Las Vegas is echter ook in zijn nopjes met de titelstrijd tussen Verstappen en de Brit.

Max Verstappen gaat met een voorsprong van 62 punten naar Las Vegas, en het kan zijn dat de Nederlander met zijn vierde wereldtitel weer vertrekt. Alleen Lando Norris kan nog het feestje verstoren, als hij voorkomt dat Verstappen met een voorsprong van zestig punten, of meer, naar Qatar vliegt. Las Vegas bereidt zich naar verluidt in ieder geval alvast voor op een feestje.

Autosport weet te melden dat er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de organisatoren en Red Bull om te kijken wat er gedaan kan worden om Verstappens vierde wereldtitel te vieren, mocht de Nederlander deze inderdaad in Las Vegas pakken.

“Ik weet zeker dat we een aantal ideeën uit onze hoed kunnen toveren. Misschien kunnen we van tevoren een aantal spannende mogelijkheden regelen,” vertelt Renee Wilm, CEO van de Las Vegas Grand Prix, aan Autosport. “Als je kijkt naar de eigendommen op de Strip, Wynn en Encore (hotels, red.) zijn ongeëvenaard in termen van de hoogste klasse van gastvrijheid. Dan heb je natuurlijk het Bellagio verderop aan de Strip, met die iconische fonteinen.”

Goed voor de Amerikaanse markt

De Grand Prix van Las Vegas werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. Verstappen had toen echter al zijn derde wereldtitel binnen. Dat de Nederlander dit jaar nog niet helemaal zeker is van zijn titel, komt de organisatie van de Amerikaanse race wel goed uit. “Het feit dat het kampioenschap nog voor het grijpen ligt, heeft een ongelooflijke invloed, vooral op de Amerikaanse markt,” legt Wilm uit.

“Ik denk dat de oudere fans vaak meer gefocust zijn op hoe hun team of coureur presteert, terwijl we in de VS graag goede competitie zien. Het gaat bij ons minder om wie het specifieke team of de coureur is”, vervolgt de CEO. “Dus omdat er nog zoveel op het spel staat, en het feit dat je zoveel verschillende coureurs op het podium hebt staan, zorgt op zichzelf al voor veel buzz.”

