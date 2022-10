De ‘eerste’ race is er nog niet gereden of de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas droomt ervan om ‘voor altijd’ op de Formule 1-kalender te blijven.

In 1981 kwam de Formule 1 al in Las Vegas voor een race, maar dat gebeurde op de weinig inspirerende parkeerplaats van Caesars Palace. Na twee races aldaar keerde de Formule 1 er niet meer terug, maar volgend jaar staat Las Vegas weer op de kalender. Dit keer met een stuk meer allure doordat de coureurs over de beroemde, neonverlichte Strip zullen rijden.

Voor deze race is er geen promotor; in plaats daarvan heeft Liberty Media samen met enkele grote bedrijven in Las Vegas de organisatie van de race op zich genomen. Speciaal voor dit evenement heeft de Formule 1 een stuk grond gekocht waar de paddock gebouwd moet worden.

Voorlopig staat de race tot en met 2025 op de kalender, maar als het aan Emily Prazer, senior vice president of commercial, ligt, dan blijft de Vegas Grand Prix er nog wat langer op. “We hebben een stuk land gekocht met de intentie hier een race te houden”, wordt Prazer geciteerd door Racefans.net. “Ik denk niet dat het de bedoeling is om hier maar drie jaar te blijven. We willen hier voor altijd blijven.”

“Dit is een unieke markt en hier kunnen we de sport laten groeien”, vervolgt Prazer. “We zijn dus zeer enthousiast over de permanente infrastructuur die er zal zijn.” Er zijn daarnaast plannen om dat stuk grond op nuttige wijze te gebruiken, niet alleen voor die ene week in het jaar. “We kijken naar de mogelijkheid om er hier in Las Vegas een ervaring als geen ander van te maken.”

De Grand Prix van Las Vegas wordt volgend jaar de derde race op Amerikaans grondgebied, naast de races in Austin en Miami. Dat die drie races elkaar beconcurreren, daar vreest Prazer niet voor. “We hebben een heel goede band met die organisaties, we werken nauw samen om ervoor te zorgen dat we het hier in de Verenigde Staten maximaliseren.”