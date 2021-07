Nicholas Latifi is ervan overtuigd dat hij Q2 had kunnen halen in de kwalificatie op Silverstone, als hij geen nadeel had op de rechte stukken. De Canadees meent zes tienden verloren te hebben alleen al op de rechte stukken.

Williams kende als team een wisselvallige vrijdag op thuiscircuit Silverstone. Uiteraard ging alle aandacht uit naar thuisheld George Russell, die voor het in grote getalen aanwezige Britse publiek naar een indrukwekkende achtste startplaats voor de sprintkwalificatie reed. Aan de andere kant van de garage heerste teleurstelling, aangezien Latifi in Q1 bleef steken. De Canadees kon dus niet hetzelfde flikken als zijn teamgenoot, al had hij er wel een verklaring voor.

“Ik was blij, want het was een goede ronde”, vertelt Latifi. “Maar ik ben gefrustreerd dat het zo langzaam was. Ik stapte uit de auto en zag meteen waardoor dat kwam. Ik weet niet wat het is en wat de oorzaak is, maar ik verloor zes tienden op de rechte stukken. Alleen al op de rechte stukken. Dat was dus makkelijk Q2 geweest, als ik ook maar een beetje daarvan terug had gekregen”, aldus de Canadees. Met een 1:28.254 in Q1 had hij aan die zes tienden inderdaad genoeg gehad om door te gaan, al was dat dan ook wel nipt geweest.

Dat het dus niet volledig aan hem lag, is wel een opluchting voor Latifi. “Het was niet per se mijn schuld. We moeten wel begrijpen waarom dit gebeurde. Het voelde vanaf de eerste ronde al alsof ik niet meer de topsnelheid had die ik wel in de vrije training had. Ik ga niet meteen gokken wat de oorzaak was, maar ik verloor zomaar zes tienden op de rechte stukken en dat had me comfortabel naar Q2 gebracht. Ik ben dus uiteraard gefrustreerd. Maar de afstelling voelde wel goed”, bekijkt Latifi het nog van de positieve kant.

Het zou voor hem overigens niet de eerste keer zijn dat hij dan Q2 bereikt. Hij zette eerder dit jaar op Imola de veertiende tijd neer voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.