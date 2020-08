Latifi overtuigd: ‘Ik kan wereldkampioen worden’

Nicholas Latifi is ervan overtuigd dat hij wereldkampioen kan worden in de Formule 1. Volgens de Canadees geloofde hij daar al in voordat hij aan zijn eerste race begon en is die mentaliteit ook vereist om goed te presteren: “Als je niet gelooft dat je het kan, zal dat je prestaties beïnvloeden.”

Latifi eindigde vorig jaar op de tweede plek in het Formule 2-kampioenschap, waarin Nyck de Vries kampioen werd. De 25-jarige Canadees maakte de overstap naar de Formule 1 bij het team van Williams, waar hij tot nu toe vier races heeft gereden. Zijn Formule 1-carrière mag dan maar net begonnen zijn, maar Latifi gelooft dat hij op de lange termijn wereldkampioen kan worden in de koningsklasse van de autosport.

“Daar geloofde ik al in voordat ik aan mijn eerste race begon”, stelt Latifi tegen Sport.de. “Ik denk dat je daarin moet geloven. In elke sport moet je vertrouwen hebben in jezelf en je capaciteiten. Ik bedoel, als je aan jezelf twijfelt, als je niet gelooft dat je het kunt dan zal dat op een gegeven moment je prestaties beïnvloeden. Het zal dan niet optimaal zijn”, aldus de Williams-coureur.

“Daarom is zelfvertrouwen het belangrijkst”, zo legt de rookie uit. “Het is waarschijnlijk nog belangrijker op momenten dat het om welke reden dan ook niet goed gaat, of je nou moeite hebt met de auto of met je eigen persoonlijke prestaties.”

Toch geeft hij toe dat het nog ‘te vroeg’ is om na te denken over de wereldtitel, ook omdat hij het voorlopig nog moet afleggen tegen zijn sterke teamgenoot George Russell. “Ik weet dat ik nog veel moet leren. Ik moet nog veel verbeteren. Maar ik voel dat ik deze verbeteringen zeker kan maken. Ik experimenteer, ik leer”, zegt Latifi, die bevestigt dat hij in Silverstone pas voor het eerst met dezelfde auto als Russell rijdt, met de updates dus. “Dat was de eerste drie races niet het geval”, geeft hij toe.