Latifi put vertrouwen uit Russell, Albon en Norris: ‘Ik hoop dat na te doen’

Nicholas Latifi zegt zelfvertrouwen te hebben gekregen door de prestaties van George Russell, Alexander Albon en Lando Norris. Volgens de Canadees hebben de drie coureurs aangetoond dat nieuwe coureurs direct goed kunnen presteren in het debuutjaar. Hij hoopt dat na te kunnen doen.

Latifi eindigde dit seizoen op de tweede plaats in de Formule 2, waar Nyck de Vries kampioen werd. De Canadees rijdt vanaf 2020 voor Williams, waar hij het zitje overneemt van Robert Kubica. Latifi gelooft dat hij net als andere coureurs die de overstap maakten van de Formule 2 naar de Formule 1, zoals Lando Norris, Alexander Albon en George Russell een goede indruk kan maken in zijn debuutjaar.

”Zelfs als je verder teruggaat, met Charles (Leclerc) en Pierre (Gasly), zie je dat de Formule 2 heeft bewezen dat het een geweldige proeftuin is voor coureurs”, zegt Latifi tegen Crash.net. ”Coureurs die konden doorstromen naar de Formule 1 hebben laten zien dat ze direct kunnen presteren, dus dat geeft mij zeker zelfvertrouwen. Ik hoop dat na te doen”, aldus de Canadees.

Lees ook: Latifi verwacht ‘goede samenwerking’ met Russell in debuutjaar

Uitdaging

Uiteindelijk maakte Albon de beste stap door naar Toro Rosso te gaan, waar hij na een half seizoen al afscheid nam en het stoeltje van Gasly overnam bij Red Bull. Norris sloot zijn debuutjaar bij McLaren af met de elfde plaats in het kampioenschap, terwijl de Formule 2-kampioen van 2018, Russell, puntloos bleef met Williams. Volgens Latifi betekent het dan ook weinig dat hij geen Formule 2-kampioen is geworden.

”Lando en Alex hebben het kampioenschap niet gewonnen, maar ze presteren erg goed. Ik zit in de situatie dat ik het kampioenschap jammer genoeg niet heb gewonnen, maar dat betekent niet dat ik niet goed zal kunnen presteren. Een groot deel van het veld bestaat uit jonge coureurs tegen wie ik heb geracet. Wat dat betreft voelt het dus wel vertrouwd. Het zal dus geen sprong in het diepe zijn”, aldus Latifi.

Latifi mocht dit seizoen al regelmatig tijdens een vrije training in actie komen, maar de Canadees kijkt ernaar uit om voor het eerst in de Formule 1 te mogen racen. ”Ik heb al eens vrije trainingen gereden dus ik ben het gewend om de baan met ze te delen. Maar om voor het eerst daadwerkelijk tegen ze te racen is echt gaaf. Het zal wel een uitdaging worden. We weten niet hoe ik me zal verhouden ten opzichte van George aan het begin van het seizoen. Ik zal alles doen om maximaal te presteren”, sluit Latifi af.

Lees ook: Williams: ‘We hebben aangetoond dat we vechters zijn’