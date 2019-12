Latifi verwacht ‘goede samenwerking’ met Russell in debuutjaar

Nicholas Latifi verwacht dat hij in zijn debuutjaar in de Formule 1 goed zal kunnen samenwerken met zijn teamgenoot George Russell. De Canadees zegt dat Russell een ‘goede maatstaf’ zal zijn voor hem en kijkt ernaar uit om het tegen hem op te nemen.

Latifi neemt komend seizoen plaats in de Williams, waar hij de vervanger is van Robert Kubica. De 35-jarige Pool keerde dit seizoen terug in de Formule 1, maar hij kende een teleurstellend seizoen waarin hij het enige puntje voor het Britse team pakte. Latifi neemt plaats naast George Russell, die net zijn debuutjaar achter de rug heeft. De nummer twee in het Formule 2-kampioenschap van 2019 ziet de Brit als een ‘goede maatstaf’.

Lees ook: Kubica heeft geen spijt van terugkeer: ‘Ik wist dat het niet makkelijk zou worden’

”Ik ga mijn eigen ding proberen te doen”, zegt Latifi tegen Racefans.net. ”Uiteraard is George een van de beste jonge coureurs. Ik kijk ernaar uit om het tegen hem op te nemen. Hij zal zeker een goede maatstaf zijn en ik zal in het begin van hem leren. Volgend jaar is hij geen rookie meer dus ik verwacht dat hij dan een voordeel zal hebben”, aldus Latifi.

Latifi stapte dit seizoen al meerdere keren in de Williams tijdens de vrije trainingen. Het kwam dan ook niet als een verrassing dat hij in 2020 een volledig seizoen zou gaan rijden voor het team. De Canadees verwacht een ‘goede samenwerking’ met Russell in zijn debuutjaar. ”Ik verwacht dat we goed samen kunnen werken. Wat de resultaten zullen zijn is lastig te zeggen. Mijn doel is hoe dan ook om maximaal te presteren, ongeacht het pakket dat we hebben”, sluit de Canadees af.

Lees ook: Russell: ‘Ik moet sterker worden in de openingsronde’