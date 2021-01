Latifi: ‘Voel me nog een halve rookie, met zoveel voor mij nieuwe circuits’

Williams’ Nicholas Latifi maakt zich op voor zijn tweede Formule 1-seizoen, maar de Canadees voelt zich toch nog een halve rookie. “Een flink deel van de circuits is immers nog nieuw voor me.”

Op zijn eigen website schrijft Latifi in een blog dat hij zich erop verheugt ‘geen rookie meer te zijn’ en dat hij het fijn vindt om nu hij beter voorbereid is ook beter te weten wat hij kan verwachten. “In je eerste Formule 1-jaar ontdek je namelijk telkens nieuwe dingen en maak je steeds nieuwe ervaringen mee”, haalt hij aan.

Latifis’s debuutjaar 2020 telde echter het voor moderne begrippen maar zeer beperkte aantal van zeventien races. Voor 2021 staan – hoewel het maar zeer de vraag is hoe de kalender wordt afgewerkt – daarentegen liefst 23 Grands Prix op het programma. Elf van die 23 races worden daarbij op circuits verreden die niet zijn aangedaan in 2020.

Dat laatste zorgt er daarbij voor dat Latifi zich zelfs als tweedejaars ‘nog een halve rookie voelt’. “Voor mij hoort het namelijk bij de ‘rookie-ervaring’ dat je alle circuits leert kennen. Als je zoals ik uit de Formule 2 komt, heb je het dan over banen zoals Singapore, Japan en die in Noord- en Zuid-Amerika.” En die zijn in 2020 allemaal niet aangedaan. “Een flink deel van de circuits is dus nieuw voor me.”

Afhankelijk van hoe de coronasituatie zich ontwikkelt en of er andere races wegvallen, bestaat er een kans dat een aantal van de ‘reservecircuits’ van 2020 ook in 2021 weer wordt ingeroosterd. Zo wijst veel erop dat Monaco, Bakoe en Canada ook dit jaar niet doorgaan, met races op Istanbul Park, Imola en de Nürburgring de mogelijke vervangers – net als in 2020.

