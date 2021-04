Nicholas Latifi kwam er pas tijdens het zien van de tv-beelden achter dat hij Nikita Mazepin geraakt had. “Ik dacht dat ik de laatste op de baan was.”

De race van Latifi zat er in de eerste ronde al op. De Canadees verremde zich bij Acque Minerali, maar reed de baan weer op, alleen om een paar meter later zijn FW43B voor Variante Alta de muur in te rijden. “Toen ik terug de baan op kwam, bleef ik zoveel mogelijk links rijden”, zegt Latifi. Toen hij dacht dat de baan vrij was raakte hij Nikita Mazepin, die geen kant meer op kon.

Volgens Latifi maakten de omstandigheden op de baan weinig uit. “Als ik de beelden terugkijk, zie ik dat hij sowieso in mijn dode hoek zat. Maar ik was me niet van hem bewust”, zegt hij. “Ik dacht dat ik de laatste op de baan was toen ik Vettel voorbij zag gaan. Ik heb Nikita nooit gezien.”

Latifi zat na het ongeluk een flinke tijd bij het Medical Centre en kwam er daarom pas laat achter wat er gebeurd was. “Ik dacht eerst dat ik wielspin had en er daarom vanaf was gespind. Ik wist niet dat ik Nikita had geraakt tot lang daarna.”

Mazepin had al een vermoeden dat de coureur van Williams hem over het hoofd gezien had. “Hij kwam vlak naast mij de baan op en er was gewoon geen ruimte voor mij”, zegt de Rus. “Ik kon nergens meer heen. Ik heb geluk gehad dat ik de race nog kon uitrijden.”