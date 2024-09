Visa RB kent tot nu toe een matige tweede seizoenshelft. Waar het neventeam van Red Bull eerder dit jaar al vierendertig punten verzamelde, zijn zowel Tsunoda als Ricciardo sinds de zomerstop niet meer in de top tien geëindigd. Oud-ingenieur en Formule 1-analist Kees van de Grint zet vraagtekens bij teambaas Laurent Mekies, die tijdens de GP van Singapore een bijzonder merkwaardige indruk maakte.

LEES OOK: ‘Vroeger liepen de dames bloot door de paddock’ | Formule 1 Paddockpraat

Van de Grint vindt het opvallend dat Visa RB ervoor koos om in de slotfase nog zachte banden onder de auto van Daniel Ricciardo te schroeven. Daardoor snoepte het team het WK-punt voor de snelste raceronde weg bij McLaren — iets waar vooral ‘grote broer’ Red Bull baat bij heeft. Volgens Van de Grint duidt dit op een gebrek aan strategie bij Visa RB, dat op deze manier alleen maar lijkt te fungeren als hulpje voor Max Verstappen.

‘Is die man dronken?’

“Laurent Mekies was echt onzin aan het praten,” zei Van de Grint in het Viaplay-programma In de Slipstream. “Ik zag gisteren nog een interview met hem en dacht: ‘Is die man dronken?’ Dat dacht ik echt. Hij sprak over ‘een goede strategie’ en ‘we gaan van alles doen’. Nou, die strategie met zachte banden ergens achter in het veld heb ik niet gezien.”

LEES OOK: Laurent Mekies heeft spijt: ‘Zijn te open geweest over Daniel Ricciardo’

De vraag is of Visa RB het tijdens de eerstvolgende race in Austin beter gaat doen. De Italiaanse renstal maakt tegen die tijd misschien gebruik van een nieuwe coureur; volgens experts reed Ricciardo in Singapore zijn laatste race en wordt hij binnenkort vervangen door Liam Lawson. Visa RB moet ondertussen vrezen voor de zesde plaats in het constructeurskampioenschap; het team van Haas komt gevaarlijk dichtbij. De Amerikanen staan nog maar drie punten achter hun concurrenten uit Faenza.

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!