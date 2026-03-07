Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft optimistisch na de kwalificatie voor de GP van Australië, ondanks de crash van Max Verstappen. Tegelijkertijd zorgde Isack Hadjar tijdens zijn Red Bull-debuut voor een derde plek voor de race zondag in Australië. “De crash van Verstappen gebeurde heel plotseling”, vertelt Mekies.

Max Verstappen crashte tijdens Q1 in de bandenstapel. De achterkant gleed weg bij het ingaan van de eerste bocht. “We moeten het nog onderzoeken. Het was een beetje te plotseling. We gaan het analyseren en we zullen het volledig gaan begrijpen, daar ben ik zeker van”, vertelt Mekies in de paddock.



Het belangrijkste vindt Mekies dat Verstappen in orde is. “Het is zonde. We waren natuurlijk een beetje bezorgd toen we hem uit de auto zagen stappen, maar hij is in orde. Dat is het beste nieuws. We gaan zondag met beide auto’s de strijd aan”, aldus de Fransman.

LEES OOK: Verstappen komt goed weg na crash: geen breuken in hand

‘Beginpunt’

Aan de andere kant ziet de Red Bull-teambaas wel een positieve uitslag, want Isack Hadjar kwalificeerde zich in de top-drie. “Ik ben super blij met zijn prestatie. Het is een beginpunt en wat voor één. Tijdens de winter heeft hij hard gewerkt om zich zo snel mogelijk aan te passen aan het team en de auto. Hadjar verdient dit resultaat na al zijn werk deze winter.”

Er valt voor de Oostenrijkse renstal nog veel te leren over de nieuwe auto’s, maar Mekies ziet het juist als een goede leercurve. “Niets is perfect. Het is een steile leercurve wat betreft het rijden, de power unit en het chassis. Voor iedereen is het hetzelfde”, concludeert Mekies.

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.