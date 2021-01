Lawrence Stroll: ‘Formule 1 is waar Aston Martin thuishoort’

Dankzij de deelname aan de Formule 1 bevindt Aston Martin zich eindelijk waar het thuishoort. Dat zegt teameigenaar Lawrence Stroll. Volgens de Canadese miljardair is de koningsklasse van de autosport ‘een nieuwe bladzijde in het autosportverhaal’ van de Britse autobouwer. “Dit is een merk dat al grote successen heeft geboekt in de internationale topsport.”

Gevraagd naar het belang van de Formule 1 voor Aston Martin is Stroll senior duidelijk. “Simpelweg gezegd is de Formule 1 waar Aston Martin thuishoort”, stelt de Canadees. “Dit is een merk dat al grote successen heeft geboekt in de internationale topsport, zoals de 24 uur van Le Mans. Nu hebben we de kans om een nieuwe bladzijde in de geschiedenisboeken te schrijven.”

Aston Martin treedt natuurlijk niet alleen toe tot de Formule 1 uit sportieve overwegingen. “Het is het middelpunt van onze marketingstrategie en een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Aston Martin zal een nieuwe houding en energie met zich meebrengen, waardoor onze aantrekkingskracht verder gaat dan de huidige casual Formule 1-fans”, zo belooft Stroll.

Opvallen is hoe dan ook het doel van de opvolger van Racing Point. “Of het nu gaat om resultaten op het circuit of het vergroten van onze aanwezigheid in nieuwe platformen zoals esports, we willen mensen laten weten dat we er zijn”, aldus de Canadees.

