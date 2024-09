Gaat Adrian Newey dan toch naar Aston Martin? De sterontwerper, die dit jaar afscheid nam van Red Bull, is al meerdere keren gelinkt aan een overstap naar Silverstone. Een woordvoerder van het Britse team ontkende onlangs dat er een overeenkomst is bereikt, maar teameigenaar Lawrence Stroll staat in nauw contact met Newey en is nog altijd vastbesloten om een samenwerking te realiseren.

Terwijl de geruchtenmolen rondom Adrian Newey en Aston Martin overuren draait, wil Lawrence Stroll benadrukken dat hij al jaren in contact staat met de 65-jarige aerodynamica-expert. De veelgeprezen Brit won al twaalf constructeurstitels en dertien coureurstitels met zijn ontwerpen. Het is dus logisch dat de Canadese miljardair en teameigenaar van Aston Martin hem graag aan boord wil halen.

‘Meest getalenteerde persoon in de Formule 1’

“Adrian (Newey, red.) en ik praten niet pas sinds een paar maanden; we voeren eigenlijk al jaren gesprekken,” zei Lawrence Stroll dinsdag in een interview met Bloomberg. “Gebaseerd op zijn prestaties is hij duidelijk de meest getalenteerde en begaafde persoon in de Formule 1. Natuurlijk zou ik erg enthousiast zijn als iemand als Newey zich bij ons team zou willen voegen, maar dat geldt voor elk team op de grid.”

Op de vraag of Newey zich daadwerkelijk bij Aston Martin gaat aansluiten, zei Stroll: “Ik hoop het zeker.” Volgens meerdere bronnen is het wachten op een officiële bekendmaking, al heeft een woordvoerder inmiddels ontkend dat er een deal is getekend. In de afgelopen maanden heeft Aston Martin zich al versterkt met voormalig Mercedes-motorbaas Andy Cowell en Enrico Cardile, voormalig chassis-technicus van Ferrari. Wanneer het team in 2026 in zee gaat met motorleverancier Honda, hoopt het klaar te zijn voor een titelstrijd met de andere topteams.

