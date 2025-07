Liam Lawson wil graag duidelijk maken dat zijn zelfvertrouwen zeker geen klap heeft gehad door zijn snelle Red Bull-demotie. De Nieuw-Zeelander mocht aan het begin van het seizoen Sergio Pérez vervangen als teamgenoot van Max Verstappen, maar zat na twee races alweer bij zusterteam Racing Bulls achter het stuur. Volgens de Nieuw-Zeelander duurde zijn tijd bij Red Bull niet lang genoeg om hem echt aan zichzelf te doen twijfelen.

Liam Lawson heeft in zijn korte tijd in de Formule 1 al een aardig wat voor zijn kiezen gekregen. De Nieuw-Zeelander kreeg afgelopen december het heugelijke nieuws dat hij promotie mocht maken naar Red Bull, maar moest na twee races in de RB21 alweer plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Lawson staat momenteel negen WK-punten achter op teamgenoot Isack Hadjar, maar heeft er al wel meer bij elkaar kunnen sprokkelen, twaalf in totaal, dan diezelfde Tsunoda.

Lawson maakt echter tegenover Formula1.com duidelijk dat ondanks de teleurstelling van de snelle demotie terug naar Racing Bulls, hij geen seconde heeft getwijfeld aan zijn eigen kunnen. “Ik denk dat één ding duidelijk moet zijn: tussen de eerste paar races, de teamwissel en de reis naar Japan is er voor mij mentaal niets veranderd”, vertelt de Nieuw-Zeelander. “Er wordt veelal gespeculeerd dat mijn zelfvertrouwen een klap heeft gehad en dat soort dingen, maar dat is helemaal niet waar. Ik voel me vanaf het begin van het jaar al hetzelfde als altijd.”

Niet genoeg tijd

Volgens de Racing Bulls-coureur zat hij ook niet lang genoeg in de RB21 om zijn zelfvertrouwen helemaal kwijt te raken. Lawson kon de eerste race van het seizoen in Melbourne niet afmaken – hij kwam door aquaplaning in de barrières terecht – terwijl er in Shanghai niet meer inzat dan een twaalfde plaats. “Ik was me er natuurlijk van bewust dat die resultaten niet goed genoeg waren, maar ik was gewoon gefocust op verbeteren en leren. Ik heb dezelfde mentaliteit al sinds ik in de F1 zit.”

De Racing Bulls-coureur had tijd nodig om zich aan te passen aan het topteam, maar kreeg deze niet. “Ik heb er niet echt veel over gesproken, omdat ik denk dat ik een groot deel van dit jaar alles wat er gebeurd is gewoon genegeerd heb. Ik heb me gewoon gefocust op het rijden met de auto”, voegt Lawson eraan toe. ”Maar ik weet dat er veel speculaties over hoe ik me voelde naar buiten zijn gekomen.” De Nieuw-Zeelander verzekert echter: “Mijn zelfvertrouwen is niet veranderd sinds het begin van het jaar tot nu.”

