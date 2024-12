Liam Lawson stroomt in 2025 door naar Red Bull en moet zich zodoende gaan meten met Max Verstappen. Geen gemakkelijke opgave, zoals coureurs als Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Sergio Pérez hebben ondervonden. Alex Albon, die tussen 2019 en 2020 twee seizoenen voor Red Bull reed, kan hier ook over meepraten. Lawson hoopt de Brits-Thaise coureur, in aanloop naar zijn debuut, om advies te kunnen vragen.

Donderdagavond, slechts enkele uren nadat Red Bull bekendmaakte dat Lawson promoveert naar het hoofdteam, werd hij geïnterviewd door Sky Sports. Daar gaf de Nieuw-Zeelander toe dat hij ernaar uitkijkt om zich met Max Verstappen te meten. Het feit dat de Nederlander in de afgelopen negen jaar veel teamgenoten heeft versleten, deert hem niet. Lawson hoopt bovendien Alexander Albon, die hij nog kent uit zijn tijd in de DTM, om raad te kunnen vragen.

Hulplijn

“Toen we in de DTM reden, werd hij (Albon, red.) waarschijnlijk ziek van al mijn vragen,” grapte Lawson. In 2022, nadat Albon zijn Formule 1-stoeltje was kwijtgeraakt aan Sergio Pérez, reed hij een seizoen in de tourwagens. “Ik heb hem toen veel vragen gesteld over Red Bull, hoe de sfeer was in het team en hoe de auto reed,” vervolgde Lawson. “Ik weet dat de auto destijds heel anders was dan nu, maar de karakteristieken zijn grotendeels hetzelfde gebleven. Natuurlijk heb ik al met de auto gereden in de simulator – hij is zeer agressief en moeilijk te besturen.”

Wat antwoordde Albon destijds? “Hij zei me dat het allemaal draait om zelfvertrouwen en dat je echt moet durven om het tegen Verstappen op te nemen,” onthulde Lawson. De komende tijd hoopt hij opnieuw advies te vragen aan Albon, die in 2025 aan zijn vierde seizoen met Williams begint. “Ik denk dat ik weer contact met hem op zal nemen,” besloot de 22-jarige Nieuw-Zeelander. “Dit is natuurlijk allemaal nieuw voor mij, dus ik ga hem de komende weken zeker weer bellen voor wat extra informatie.”

Max Verstappen en Liam Lawson waren tussen 2019 en 2020 teamgenoten bij Red Bull (Red Bull Content Pool)

