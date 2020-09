Le Mans: Toyota maakt er een hattrick van, veel pech voor Nederlandse deelnemers

Toyota heeft – zoals verwacht – voor het derde jaar op rij de 24 Uur van Le Mans gewonnen. De Japanse fabrikant deed dat dit keer met Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi en Brendon Hartley. De Nederlandse deelnemers aan de endurance-klassieker kenden vooral veel tegenslag.

Het was op Le Mans zelfs de derde zege op rij voor de Toyota met startnummer 8. De vorige twee keer was de Spaanse tweevoudig wereldkampioen Formule 1 Fernando Alonso daarbij nog één van de bestuurders, dit keer werd zijn plek naast Nakajima en Buemi ingenomen door Hartley.

Voor Nakajima en Buemi is het hun derde zege op Le Mans op rij én in totaal. De Nieuw-Zeelander Hartley won de race ook al een keer eerder, in 2017 met Porsche.

De strijd in de LMP1-klasse, de hoogste op Le Mans, ging ook vooral tussen de Toyota met nummer 8 en die met nummer 7 van Kamui Kobayashi, José María López en Mike Conway. De Toyota 7-crew vertrok van pole, maar kampte in de race met problemen met de turbo en finishte als derde

De tweede plaats ging naar de Rebellion van Bruno Senna, Gustavo Menezes en Norman Nato. De andere Rebellion finishte als vierde. De vijfde plek was voor de eerste auto uit de LMP2-klasse, de United Autosports nummer 22 van Paul di Resta, Phil Hanson en Filipe Albuquerque.

Dit trio pakte de zege dus in de LMP2-klasse, waarin ook een aantal Nederlandse deelnemers uitkwam, waaronder Racing Team Nederland met Nyck de Vries, Giedo van der Garde en Frits van Eerd. Zij hadden een zware race, met al vroeg motorproblemen, een spin en later een botsing met een Ferrari.

Racing Team Nederland haalde de finish nog wel als negentiende overall, twee plaatsen achter de United Autosports #32 met onder meer Job van Uitert achter het stuur. Renger van der Zande finishte daar één plaatsje voor met Dragonspeed, dat ook motorproblemen kende.

Beitske Visser was de hoogst geklasseerde Nederlandse deelnemer, op plek dertien. Zij deelde een auto met Tatiana Calderón en Sophia Flörsch. Bij de GT’s ging de zege bij de Pro’s naar Aston Martin. Aston Martin won ook de GTE-Am-klasse.

In die laatste klasse eindigde de Nederlander Larry ten Voorde net naast het podium (en als 27ste overall) met de Porsche van Project 1. De andere Porsche van dat team, met onder meer Jeroen Bleekemolen achter het stuur, verloor veel tijd door pech en schade en eindigde als veertigste overall.

