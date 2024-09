Charles Leclerc is vol goede moed begonnen aan de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf pole position, maar heeft uiteindelijk genoegen moeten nemen met een tweede plaats. De Ferrari-coureur heeft na afloop van de race toegegeven dat hij niet goed genoeg verdedigd heeft en dat de harde banden een cruciale rol hebben gespeeld in zijn teleurstellende resultaat.

“We waren competitief op de mediums en dat voelde goed. Toen we de harde banden erop legden, veranderde alles. Het was lastig om de auto te managen. Tegen het einde had ik het gevoel dat ik in een van de eerste twee bochten de muur in zou gaan, maar het scheelde weinig”, heeft de Monegask verklaard na afloop van de race.

McLaren te sterk op rechte stukken

Leclerc heeft de race met gemengde gevoelens geëvalueerd. De snelheid van McLaren is op de rechte stukken onverslaanbaar geweest, terwijl Ferrari in de bochten de overhand heeft gehad. “Toen Oscar mij inhaalde, wilde ik rustig blijven en mijn banden in een goede staat houden om hem later weer te passeren. Maar dat bleek uiteindelijk veel moeilijker dan gedacht. Op de rechte stukken kon ik niet zo dichtbij komen als ik wilde.” Zelfreflectie volgde toen Leclerc toegaf dat hij de race mogelijk heeft verloren door een fout in zijn verdediging. “We hebben de race mogelijk verloren waar ik mijn eerste positie niet goed genoeg verdedigd heb aan het einde van het rechte stuk. Soms maak je fouten, en daar leer je van,” aldus Leclerc.

