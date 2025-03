Charles Leclerc vindt het helemaal niet erg om tijdelijk overschaduwd te worden door ‘legende van de sport’ Lewis Hamilton. Het debuut van de Brit bij Ferrari leidt de aandacht af van de jongere coureur, maar volgens Leclerc is dat de ‘normale gang van zaken’. De Monegask waarschuwt Hamilton wel dat ‘Ferrari groter is dan welke coureur dan ook’.

Na eerder zowel Sebastian Vettel als Carlos Sainz als Ferrari-teamgenoot te hebben gehad, mag Charles Leclerc dit seizoen naast Lewis Hamilton plaatsnemen. De Monegask rijdt al sinds 2019 voor de Scuderia, en werd zelfs al door diezelfde Hamilton als ‘Mr Ferrari’ bestempelt. Het was echter de zevenvoudig wereldkampioen die de afgelopen maanden meer in de Ferrari-schijnwerpers stond dan Leclerc. Criticasters zien Hamilton daarom wel eens de leidende rol in het team van de Monegask overnemen.

Zelf maakt Leclerc zich echter niet al te druk. “Ferrari is groter dan welke coureur dan ook”, legt de Monegask uit in Melbourne. “Dat is altijd al het geval geweest. Dat is wat de renstal zo speciaal maakt. De steun is voor het team, en niet voor één specifieke coureur.”

De tifosi lijken het niet helemaal eens te zijn met Leclerc, want tijdens Hamiltons eerste meters voor de Scuderia kon er meermaals “wij willen de achtste (wereldtitel, red.)!” vanuit het Italiaanse publiek worden gehoord. Leclerc snapt het enthousiasme van de trouwe Ferrari-fans.

“Lewis komt naar het team als een legende van de sport, en daarom staat de schijnwerper volop op hem op dit moment”, vervolgt Leclerc. “Maar dat vind ik helemaal prima. Het is de normale gang van zaken. Maar ik denk niet dat er ooit een strijd komt om wie de nummer één Ferrari-coureur is.”

