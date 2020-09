Leclerc leert van moeilijk jaar: ‘Ben veel gegroeid’

Charles Leclerc denkt dat hij veel gegroeid is in 2020 ondanks dat de prestaties minder zijn dan vorig jaar.

Charles Leclerc had een goed eerste jaar bij Ferrari met zeven pole postions en twee overwinningen. Dit jaar staat de teller nog op nul pole positions en nul overwinningen. Ferrari heeft veel snelheid ingeleverd en is bezig aan één van de slechtste seizoenen ooit. Leclerc stond tot nu toe twee keer op het podium (Oostenrijk, Engeland, red.) en heeft 49 punten verzameld na negen races. Toch denkt de Monegask dat hij een betere coureur is geworden.

“Het is compleet anders ten opzichte van vorig jaar. We worstelen als team, maar je leert meer in moeilijke tijden. Het is belangrijk om gemotiveerd te blijven, ondanks dat het niet makkelijk is. Rijden voor Ferrari is al een motivatie. Ik ben erop gebrand om het tij te laten keren”, vertelt Charles Leclerc aan Motorsportweek.

“Ik heb een langdurig contract met het team en ik ga het proberen om het om te draaien. We hebben het niet heel erg makkelijk dit jaar, maar we werken hard om weer terug te keren naar de voorkant van het veld en we zijn denk ik als team gegroeid”, aldus de Monegask.

