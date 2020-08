Leclerc bezorgd over racesnelheid Ferrari: ‘Moeten dat verbeteren’

Charles Leclerc zegt dat Ferrari de racesnelheid moet verbeteren voor de Britse Grand Prix. Ferrari is voor een ‘radicale verandering’ gegaan door smallere achtervleugels te gebruiken, maar volgens Leclerc moet het team evalueren of ze dit weekend wel met minder downforce willen rijden.

In de tweede vrije training klokte Leclerc nog wel de vierde tijd, maar de Monegask en Vettel klaagden allebei over problemen met de balans van de auto tijdens de langere run. Leclerc benadrukt dat het team daar wat aan moet veranderen, anders zou Ferrari wel eens twee zware weekenden te wachten staan.

Lees ook: Albon: ‘Dacht dat ik de auto nog net had opgevangen’

“We moeten werken aan de racesnelheid”, zegt Leclerc. “De balans van de auto maakte het lastig om geen fout te maken. We moeten daar absoluut wat aan veranderen, anders wacht ons een enorme uitdaging”, waarschuwt de Monegask, die ondanks de problemen in de racesimulatie wel tevreden is over het kwalificatietempo van Ferrari.

Downforce

De Italiaanse renstal rijdt dit weekend met smallere achtervleugels waardoor de auto minder luchtweerstand moet genereren en dus een hogere topsnelheid kan halen. Volgens Leclerc moet Ferrari evalueren of het wel de juiste keuze is om met minder downforce te rijden. “Het was niet zo slecht, we hadden het alleen heel lastig met de racesnelheid. We moeten daaraan werken, maar het kwalificatietempo was beter dan verwacht.”

Lees ook: Hülkenberg verwacht meer op zaterdag: ‘Ik heb nog wat achter de hand’

“Dit is goed”, vervolgt Leclerc. “We hebben een vrij radicale benadering gekozen wat betreft de downforce. Het lijkt zich uit te betalen voor de kwalificatie maar niet voor de race dus we moeten analyseren wat we moeten doen”, concludeert hij.