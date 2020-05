Leclerc dankt Vettel: ‘Zoveel geleerd met jou als teamgenoot’

Na Ferrari heeft ook Charles Leclerc zijn dankbaarheid aan Sebastian Vettel getoond. De jonge Monegask omschrijft zijn tijd naast de Duitser als “een grote eer”. Ondanks de gevechten die het duo uitvocht, was er volgens Leclerc altijd respect. “Ook al zag de buitenwereld dat soms anders.”

Vlak na de officiële aankondiging van Ferrari deelde Charles Leclerc een bericht op zijn Instagramprofiel. “Het was een grote eer om je teamgenoot te zijn”, begint de Monegask zijn dankwoord aan Vettel. Hun tijd samen bij Ferrari zit er natuurlijk nog niet op, aangezien het duo in 2020 samen de kleuren van de Scuderia verdedigt.

Lees ook: Officieel: Vettel en Ferrari na 2020 uit elkaar

“We hebben een paar spannende momenten gehad op de baan. Een aantal zeer goede momenten, sommige andere eindigden niet zoals we allebei wilden”, doelt Leclerc op de botsingen die het Ferrari-duo had. “Maar er was altijd respect, ook al zag de buitenwereld dat soms anders.”



Leclerc sluit af met te zeggen hoeveel hij heeft opgestoken van Vettel als teamgenoot. “Ik heb nog nooit zoveel geleerd als met jou als teamgenoot. Bedankt voor alles Seb”, aldus de Monegask.

Lees ook: Olav Mol: ‘Ik denk dat Vettel langer bezig is geweest in Leclercs hoofd te komen dan andersom’