Leclerc en Sainz over Ferrari’s last-minute groen: ‘Ik begin er al aan te wennen!’

Het was voor veel fans misschien even schrikken: het groen op de nieuwe Ferrari. Nieuwkomer Carlos Sainz had het ook niet verwacht, met teamgenoot Charles Leclerc die verklapt dat het groen ‘last-minute’ aan de kleurstelling is toegevoegd.

“Ik begin er ook al aan te wennen”, vertelt de Monegask, sinds 2019 in dienst van de Scuderia. “Het ziet er goed uit”, meent Sainz zelfs, met de Spanjaard die aangeeft dat de beslissing om het groen te incorporeren ‘ongeveer een week geleden’ is genomen.

De twee kunnen het traditionele rood op de auto eveneens zeer waarderen, al is het op 2021’s SF21 nét een ander tintje. “Het is wat donkerder rood dan vorig jaar en aan de achterkant is het zelfs een andere tint rood”, doelt Leclerc op het stuk dat wel wat weg heeft van de speciale ‘Mugello-livery’ van vorig jaar.

De SF21 krijgt donderdag een shakedown in Bahrein, waar de Formule 1 al is neergestreken. Onder het mom van een filmdag mag dan maximaal honderd kilometer worden afgelegd. “Dat komt neer op ongeveer tien rondjes per stuk”, rekent Sainz uit. Leclerc: “Ik verheug me erop. Heb er zin in.”

